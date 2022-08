Perugia in lutto, è morto Cesare Fioriti: il ricordo del Comune

Perugia in lutto. Il Comune di Perugia, con una nota di cordoglio dà notizia della morte dell'ex consigliere comunale Cesare Fioriti.

"L’amministrazione comunale e il presidente del consiglio comunale - scrive il Comune - si uniscono al cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere comunale Cesare Fioriti, impegnato nel mandato 1999-2009 al servizio della città, testimoniando con generosità e passione, un forte senso di appartenenza al comune ed una sincera attenzione ai bisogni dei cittadini". E ancora: "Con capacità ed esperienza ha prestato la sua attività lavorativa, in posizioni apicali presso la Provincia di Perugia. È stato membro in diverse commissioni tecniche presso Anas e M.C.T.C nel settore dei trasporti e nel controllo del territorio con senso di appartenenza e vicinanza alla comunita’ locale".