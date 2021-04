Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per mercoledì 14 e giovedì 15 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Martedì 13 aprile, scrive la Protezione Civile, "cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con isolate precipitazioni . Possibilità di deboli nevicate in Appennino in serata, con quota neve fino a 800-1000 metri. Venti: dai quadranti settentrionali, in genere deboli o moderati con locali raffiche anche forti sui crinali appenninici. Temperature: massime in calo".

Mercoledì 14 aprile, spiega la Protezione Civile dell'Umbria, "cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani, in prevalenza in zone Appenniniche, ma con assenza di pioggia. Venti: da deboli a moderati nord orientali. Temperature: Minime in calo e massime in aumento".

Giovedì 15 aprile, si legge sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria, "giornata generalmente stabile e soleggiata ed in prevalenza soleggiata, con condizioni di cielo parzialmente nuvoloso specie sulle aree appenniniche. Venti: Venti settentrionali in prevalenza deboli, con locali rinforzi a moderato sui crinali. Temperature: In generale lieve aumento".