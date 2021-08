Meteo, che tempo farà in Umbria: in arrivo temporali e un concreto abbassamento delle temperature

Il tempo peggiora nelle prossime ore e nelal giornata di sabato. Gli specialisti di Perugia Meteo ricordano che "si sta avvicinando alla nostra regione una perturbazione proveniente dal nord-Europa, che porterà un sensibile peggioramento del tempo con rovesci e temporali, tra il pomeriggio odierno e la prima parte della giornata di domani, quando transiterà un fronte freddo sull'Umbria che dovrebbe dar luogo a precipitazioni più estese, rispetto ad oggi. Infatti nella giornata odierna le precipitazioni potrebbero essere più localizzate e, molto probabilmente, più intense localmente, con fenomeni temporaleschi anche forti, accompagnati da colpi di vento e qualche grandinata. Situazione che riguarderà invece tutto il territorio sarà il sensibile calo termico che, nella giornata di domani, si attesterà sui 10 gradi in meno ( in alcune località anche di più) rispetto ad oggi".

Il Centro funzionale regionale non prevede avvisi di criticità, ma nel bollettino per la giornata di oggi prevede cielo "sereno o poco nuvoloso al mattino. Nubi in rapido aumento nelle ore centrali della giornata a cui faranno seguito le prime precipitazioni che, nel pomeriggio assumeranno carattere di rovescio o temporale, localmente più intense sui settori occidentali e appenninici della regione dove insisteranno, attenuandosi, nel corso della serata e della notte successiva".

I venti permangono da moderati a localmente forti meridionali nel corso della giornata, tenderanno a ruotare nel pomeriggio divenendo nord-orientali nel pomeriggio e le temperature sono previste in lieve diminuzione.

Per la giornata di domani, sabato, 28 agosto, si prevede "maltempo al mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente più intense sui settori settentrionali e lungo la fascia appenninica. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi verso sera".

I venti saranno daa moderati a forti da nord-est, con possibili raffiche durante i temporali e in calo d'intensità in serata. Temperature in sensibile diminuzione.