Messa pasquale alla Gesenu con l'arcivescovo Maffeis: "Grazie per il vostro impegno per la città"

L'arcivescovo Ivan Maffeis ha celebrato, presso il Polo logistico integrato di Ponte Felcino, la messa in vista della Pasqua per i lavoratori e dirigenti di Gesenu, augurando loro "che sappiate trasformare la fatica di ogni giorno, anche dove non c’è grattudine, in qualcosa di eterno". Oltre alle maestranze e ai dirigenti di Gesenuo erano presenti il sindaco Andrea Romizi, l'assessore all’Ambiente Otello Numerini e la direttrice della scuola di giornalismo di Perugia Maria Concetta Mattei.

Un momento di raccoglimento e preghiera, durante il quale il vescovo, ha parlato del lavoro instancabile di chi ogni giorno si prende cura della città. "Per certi versi mi sento a casa – ha detto il vescovo Maffeis – perché ogni mattina facendo colazione sento i rumori di chi, in Piazza IV Novembre, mette a posto con dedizione ciò che noi, con maleducazione abbiamo lasciato in giro e non vi nego che sono stato spesso tentato di scendere e estendere la mia gratitudine a chi ha cura di farci vivere meglio e di far amare la nostra città ai turisti. Col vostro lavoro scrivete qualcosa che dura nel tempo e che diventa eterno".

La benedizione pasquale è ormai un momento consolidato che si ripete negli anni e attraverso il quale il Gruppo Gesenu vuole mostrare ai lavoratori e a tutti i dipendenti al vicinanza e al comunione di una visione incui al perona è sempre al centro.

L’ingegner Luciano Piacenti, consigliere delegato del’azienda, ha espresso tutta la sua gratitudine ad "un gruppo coeso che ha saputo dimostrare davanti ale sfide attaccamento al lavoro e dedizione".