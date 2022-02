Cardiologie aperte negli ospedali di Branca e Città di Castello

I cardiologi degli ospedali di Città di Castello e Gubbio-Gualdo Tadino aderiranno a “Cardiologie Aperte”, il consueto appuntamento promosso dalla Fondazione per il Tuo cuore dell'Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri), in programma dal 14 al 20 febbraio in tutta Italia. L’iniziativa, giunta alla sua sedicesima edizione, ha lo scopo di promuovere l’importanza della prevenzione cardiovascolare e del controllo dei fattori di rischio, tema che non può in alcun modo essere marginale nelle scelte strategiche del Sistema Sanitario Nazionale.

Per l’occasione la Fondazione ha attivato il numero verde 800 05 22 33 che i cittadini potranno chiamare per porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore. Nella Usl Umbria 1 i cardiologi ospedalieri, che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa al di fuori dell'orario di servizio e coordinati da Adriano Murrone – direttore della struttura di Cardiologia-UTIC (Unità di terapia intensiva cardiologica) degli ospedali di Città di Castello e Gubbio-Gualdo Tadino e presidente Anmco Umbria –, saranno disponibili da martedì 15 febbraio a giovedì 17 febbraio tutte le mattine dalle ore 10 alle 12 e i pomeriggi dalle 14 alle 16, mentre lunedì 14 febbraio e sabato 19 febbraio solo di mattina dalle ore 10 alle 12. La procedura prevede che la segreteria della Fondazione faccia una breve intervista al cittadino (chiedendo dati quali, ad esempio, l’età, la regione di residenza), dopodiché trasferirà la chiamata al cardiologo disponibile del territorio che risponderà nelle fasce orarie indicate.

La campagna di prevenzione Cardiologie Aperte coinvolge complessivamente in Italia oltre 500 cardiologi delle strutture aderenti all’iniziativa, con oltre 1.400 ore di consulenza cardiologica gratuita.