Elisa, tra palco e tavola da skate: la visita alla marscianese Blacksmith

Sebastian, il figlio di Elisa Toffoli, è un grande appassionato di skateboard, che pratica a buoni livelli. Adesso potrà "cavalcare" una Blacksmith made in Marsciano. Claudio Tascini, artigiano e skater, a Marsciano ha il suo laboratorio per la realizzazione delle tavole. Piccoli gioielli che cesella sfogla di legno dopo sfoglia. Da ieri una di queste è sotto i piedi del giovane "Seby".

Prima del suo concerto a Marsciano, ieri sera 18 luglio allo stadio di Marsciano, in occasione di Musica per i Borghi, Elisa ha ricevuto il gradito omaggio da parte di Claudio. Non di rado, come raccontano i suoi social, anche Elisa si cementa con la tavola da skate. Una vera passione di famiglia.