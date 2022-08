Premio Vittoria Aganoor Pompilj, oltre cento lettere arrivate: giuria al lavoro

Anche quest’anno sono oltre cento le lettere arrivate alla segreteria del Premio Vittoria Aganoor Pompilj organizzato dal Comune di Magione e riservato a lettere e carteggi.

“Siamo veramente soddisfatti – commentano gli organizzatori – perché un componimento in forma di lettera è molto complesso e il tema quest’anno non era certo dei più semplici: “la caducità delle cose” ispirato come sempre a una frase tratta dalle lettere di Vittoria Aganoor. In oltre vent’anni di attività, il premio festeggerà l’anno prossimo il quarto di secolo essendo stato istituito nel 1998, abbiamo visto non solo crescere la qualità dei testi che partecipano ma, soprattutto, la correttezza nella forma lettera. All’inizio arrivavano molto spesso poesie o racconti. Sapere che oggi, addirittura, la struttura del componimento in forma di lettera si studia sempre più anche nelle scuole è per noi molto importante”.

Il lavoro ora passa alla giuria che il comitato organizzatore ha voluto fatta da figure rappresentative di tutte le professionalità che operano nel settore dell’editoria: scrittori, agenzie letterarie, editori, librai, comunicatori. Ne fanno parte: Vittoria Bartolucci (presidente onorario) poetessa; Mino Lorusso (presidente) giornalista; Fabio Versiglioni, Futura edizioni; Marilina Giaquinta, scrittrice; Costanza Lindi e Elena Zuccaccia, Studio editoriale Settepiani; Maria Grazia Virgilio e Monica Fanicchi, libreria Libri Parlanti.

La cerimonia di premiazione di terrà l’11 settembre a Monte del lago nell’ambito del festival delle corrispondenze. In quell’occasione verranno anche presentati i libri vincitori della prima sezione dello scorso anno.