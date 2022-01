Università per Stranieri di Perugia in lutto, è morta la professoressa Flavia Sorcetti

Università per Stranieri di Perugia in lutto. L'Ateneo, con una nota, dà notizia della morte della professoressa Flavia Sorcetti.

Il rettore, Valerio De Cesaris, spiega l'UniStra, "a nome di tutto il personale dell’Ateneo esprime le più sentite condoglianze per la prematura e improvvisa scomparsa della professoressa Flavia Sorcetti, di cui oggi si sono svolte le esequie nella chiesa della parrocchia di Santa Maria di Colle".

“La professoressa Flavia Sorcetti - ha ricordato il rettore De Cesaris – lascia in questo Ateneo un’eredità umana e professionale non comune; persona delicata e operosa, ha sempre svolto il suo lavoro con scrupolo e speciale sensibilità, come testimoniano i tanti messaggi di cordoglio che sono giunti dai suoi ex studenti. La comunità universitaria tutta abbraccia con affetto i suoi familiari e tutte le persone che le hanno voluto bene”.