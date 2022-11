Bastia Umbra in lutto, è morto Ottavio Papa

Bastia Umbra in lutto. Il sindaco Paola Lungarotti, a nome dell'Amministrazione comunale, spiega una nota, "esprime il proprio cordoglio e le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici del dottor Ottavio Papa, già Consigliere Comunale a Bastia Umbra negli anni 1990-1995, recentemente scomparso".

"Professionalmente Ottavio Papa fu tra le figure più significative della sanità umbra, soprattutto nell’ambito della categoria dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica, in cui ricoprì per un lungo periodo la carica di presidente dell’Ordine. Con il proprio gruppo politico (Democrazia Cristiana) si era impegnato per Bastia Umbra ricoprendo la carica di Consigliere Comunale, delegato nel Consiglio Direttivo del Consorzio socio – sanitario", ricorda il sindaco.

Ottavio Papa, annuncia il Comune, "sarà ricordato nella celebrazione religiosa di sabato 12 novembre a Ospedalicchio (Chiesa di S.Cristoforo, ore 18.30)".