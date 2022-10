Fratelli d'Italia in lutto, è morto Gino Formica: "Uomo di profonda lealtà, umanità e sensibilità"

Riccardo Mencaglia, coordinatore di Fratelli d'Italia Perugia, annuncia con una nota di cordoglio la morte di Gino Formica, scomparso dopo una lunga malattia.

"È una giornata molto triste - scrive Mencaglia - Gino non era solamente un nostro iscritto e militante, ma un uomo di profonda lealtà, umanità è sensibilità, un amico e un punto di riferimento per tutto il quartiere di Ponte Felcino, dove viveva con la famiglia". E ancora: "Stringendoci con affetto intorno alla moglie Giuliana, ai figli e ai nipoti, tutti noi porteremo nel cuore il ricordo di Gino con il sorriso, lo stesso che ci ha sempre regalato e che non lo ha mai abbandonato, nemmeno in questi ultimi mesi".