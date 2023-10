Lotteria di solidarietà per l'ampliamento del residence "Chianelli", domenica 29 ottobre l'estrazione

Domenica 29 ottobre si svolgerà l'estrazione della lotteria di solidarietà del Comitato per la vita "Daniele Chianelli". Appuntamento alle 16 al Residence "Daniele Chianelli" e alle 16.30 con la diretta dell'estrazione dei numeri.

Sette i premi in palio: Il primo premio è una Fiat Panda MY 23 Hibrid; il secondo un buono viaggio da 600 euro; il terzo un notebook seguono poi un televisore, uno smartphone, un’aspirapolvere iRobot Roomba; una bicicletta MTB. I proventi dei biglietti della lotteria contribuiranno a finanziare il grande progetto del Comitato: l'ampliamento del Residence "Daniele Chianelli" con altri 20 alloggi, un asilo per i bambini e un nido d'argento per gli anziani.