Libri scolastici, come e dove fare domanda per il contributo per l'acquisto dei testi di scuola

Contributo regionale per l’acquisto dei libri scolastici di medie e superiori, c’è tempo per la domanda fino al 12 ottobre. Le domande al Comune di Perugia vanno spedite all’indirizzo comune.perugia@postacert.umbria.it o trasmesse tramite raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Perugia – Corso Vannucci – 06121 Perugia.

La Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per accedere al beneficio per l'acquisto dei libri di testo per le scuole secondarie di I e II grado. Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di Perugia, entro lunedì 12 ottobre 2020, allegando alla domanda la fotocopia del documento di identità del richiedente; l’attestazione ISEE, in corso di validità, da cui risulti una situazione economica familiare pari o inferiore a euro 10.632,94.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri 075 5773938 – 3868 – 3902 oppure contattare l'indirizzo di posta elettronica piero.martani@comune.perugia.it.

Scarica il modulo della domanda.

Allegati