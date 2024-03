Perugia, lavori in via Enrico dal Pozzo: le date e tutte le modifiche alla viabilità

Il Comune di Perugia annuncia che "dal 15 al 29 marzo sono previsti lavori di adeguamento in via Enrico dal Pozzo che si svilupperanno in due fasi interessando, prima, il tratto compreso fra via XIV Settembre e via dell’Asilo e, successivamente, il tratto compreso fra via dell’Asilo e via del Giochetto".

Ecco le modifiche alla viabilità, operative dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle ore 17.

"Nella prima fase dei lavori dal 18 al 20 marzo in via Enrico dal Pozzo, nel tratto compreso fra via XIV Settembre e via dell’Asilo, si prevedono divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e soppressione di tutti gli stalli presenti e divieto di transito. Deroghe sono previste per veicoli di soccorso, veicoli dei residenti in via Enrico dal Pozzo (nel tratto compreso fra via XIV Settembre e via del Giochetto) e veicoli diretti alla Residenza Fontenuovo", scrive Palazzo dei Priori.

Nella seconda fase dal 21 al 27 marzo "entreranno in vigore i seguenti provvedimenti: divieto di sosta con rimozione e soppressione di tutti gli stalli presenti in via Enrico dal Pozzo, nel tratto fra via dell’Asilo e via del Giochetto, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori; divieto di transito in via Enrico dal Pozzo, nel tratto fra via XIV Settembre e via del Giochetto, sempre da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori; senso unico alternato di marcia in via Enrico dal Pozzo, nel tratto fra via dell’Asilo e via XIV Settembre (per consentire il transito ai veicoli in uscita da via Imbriani–via dell’Asilo); senso unico alternato in via Enrico dal Pozzo, nei tratti posti a monte e a valle di quello ove vige divieto di transito (per consentire il transito ai veicoli di soccorso, ai veicoli dei residenti in via Enrico dal Pozzo - nel tratto compreso fra via XIV Settembre e via del Giochetto - e ai veicoli diretti alla Residenza Fontenuovo)".