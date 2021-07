Lavori Umbra Acque ad Assisi, rubinetti a secco: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Assisi. Come spiega una nota di Umbra Acque "lunedì 5 luglio dalle 9 alle 12:30 verrà sospesa l’erogazione idrica nell'intera frazione di Santa Maria degli Angeli di Assisi". Ecco la mappa delle vie senza acqua: Via Patrono D’Italia, Via Protomartiri Francescani, Via Capitolo delle Stuoie, Via Risorgimento, Via Alcide de Gasperi, Via Becchetti, Via Los Angeles, Via Enrico Berlinguer, Via Sandro Pertini, Via Armando Diaz e tutte le rispettive limitrofe, Via Conciliazione, Via Raffaello, Via Mattei, Via Di Vittorio, Via San Bernardino da Siena, Via Buozzi, Via della Repubblica, Via Salvo D’Acquisto, Via dei Mugnai".