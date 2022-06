Porta Pesa, restauro dell'arco: tutte le modifiche al traffico e ai bus fino all'8 settembre

Iniziano i lavori per il restauro dell’Arco di Porta Pesa, finanziato con l’Artbonus dall’azienda Riccini spa, e scattano le modifiche al traffico.

L’ordinanza 768 del 23 giugno, spiega il Comune di Perugia in una nota, "istituisce il divieto di transito dal 27 giugno a l’8 settembre 2022 al fine di consentire i lavori sull’arco stesso".

Ecco tutte le modifiche al traffico. Dal 27 giugno "divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in via Pinturicchio, nel tratto sottostante l’Arco di Porta Pesa (Arco dei Tei)" e "Predisposizione di idoneo corridoio di transito pedonale adeguatamente delimitato e protetto per consentire il transito in sicurezza dei pedoni nel tratto sottostante l’arco di Porta Pesa (Arco dei Tei)", scrive Palazzo dei Priori.

E ancora. L'ordinanza, prosegue il Comune di Perugia, dispone "l'istituzione del doppio senso di marcia in via Pinturicchio, nel tratto compreso fra piazza Fortebraccio e via del Roscetto, disciplinato da idonea segnaletica. I veicoli diretti in via del Roscetto potranno accedere esclusivamente da piazza Fortebraccio - via Pinturicchio".

Quanto alle linee dei bus, conclude la nota di Palazzo dei Priori, "la linea C rimane inalterata; la linea F dalla rotatoria di Elce verrà deviata in via Pellini, galleria Kennedy, via XIV Settembre, Porta Pesa. Si istituisce una fermata nei pressi delle scale mobili Pellini e all'ascensore della galleria Kennedy".