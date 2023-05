INVIATO CITTADINO Unipg ‘smoke-free’, l’appello del rettore

Unipg ‘smoke-free’. Promossi stili di vita salutari, in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco”, voluta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

L’appello del rettore Maurizio Oliviero a rinunciare al vizio del fumo (già bandito da espresso divieto), rivolto a studenti e professori, dipendenti e collaboratori.

“We need food, not tobacco” (“Abbiamo bisogno di cibo, non di tabacco”) recita il brand della giornata odierna. È ora di smettere la perigliosa coltura del tabacco che, in tanti Paesi della Terra, sostituisce la produzione di alimenti sani, generando carestie.

Dichiara Oliviero: “L’Ateneo prosegue con determinazione nel suo impegno volto a migliorare, in tutti i suoi aspetti, il benessere e la salute fisica e mentale della comunità accademica, dentro e fuori dalle strutture universitarie”.

In concreto, nella giornata verrà distribuito materiale informativo e saranno svolte attività di sensibilizzazione previste dal Progetto.

Con l’occasione, l’Inviato Cittadino offre ai lettori una spiritosa poesia di Mario Ceccucci in merito ai danni prodotti dall’uso del tabacco.

L FUMO FA MALE

“L fumo accorcia la vita, nn’è nó sfizzio / l’ho detto e lo ripeto: è m brutto vizzio” / Diceva serio ntól su ambulatorio/ l dottore visitando l sór Onorio // E l pazziente: “L mi babo, sór dottore / fuma sìgheri e pippa a tutte l’ore / e pu ha sempre fumato, senz’affanni / e, pensate, sta bene e cià ottant’anni!”. // E l dottore: “Facémo a nun capicce / o sete sordo? Andamo pé le spicce: / L babo fuma, va bene e ce n’ha ottanta // ma, si n fumava… n’éva almen NOVANTA!