INVIATO CITTADINO Sotto i ferri il Cedro dell’Atlante nel cortile di Palazzo Murena. Un intervento necessario e lungamente atteso

L’albero consegnato nelle mani di esperti del Consorzio Alberi Maestri che lo tratta con le cure necessarie. E con la competenza che merita questa meraviglia della natura.

La pianta, maestosa e imponente, figura nell’elenco nazionale degli alberi monumentali in cui è stata inserita dal Ministero delle politiche agricole.

È censita anche nella pubblicazione “Grandi alberi nella città”, edita dal Comune di Perugia nel 1994.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Avevamo già avuto modo di interessarcene

INVIATO CITTADINO Pianta monumentale a Palazzo Murena (perugiatoday.it)

Il gigante è stato adottato dall’Associazione “Alberi Maestri” di Bastia Umbra, ai fini della salvaguardia e della manutenzione, proprio in ragione delle sue caratteristiche di eccezionalità e bellezza.

Carta d’identità: Età di circa 180 anni, 25 metri di altezza per 485 cm di circonferenza del tronco. Diametro della chioma: superiore ai 30 metri.

Ieri mattina erano al lavoro i 10 soci, capitanati dal superspecialista Marco Rinaldi.

Tutti gli operatori non sono solo accreditati come straordinariamente competenti, ma ricoprono anche il ruolo di prestigiosi formatori, in Assisi, in materia di verde verticale.

A proposito di quei lunghi rami che arrivano a terra, ci dice Rinaldi: “Altro che tagliarli! Sono quelli il vero polmone della pianta che svolge la corretta fotosintesi”.

Allora, che fare?

“La prima operazione sarà quella di liberarla dall’edera e dalla vite americana (del sottostante gazebo) che avviluppa quei rami. Togliendo loro luce e ossigeno. Quei rami sono una vera pompa idraulica a energia solare. Sono indispensabili”.

Che altro c’è da fare in questa tre giorni di cure assidue e amorevoli?

“Rimozione del secco e apposizione di cavi di consolidamento”.

Mi faccia capire

“Implementazione e sostituzione di cavi da 8 tonnellate che possono durare fino a dieci anni”.

La pianta presenta criticità?

“Gode di ottima salute. Ha subito una consistente ferita da fulmine una sessantina di anni fa. Ma, quanto al resto, è solida come roccia”.

In un prossimo servizio scenderemo nei dettagli tecnici e nella relazione sull’intervento.