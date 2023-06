INVIATO CITTADINO Pianta monumentale a Palazzo Murena

A quale specie appartiene la pianta secolare che alberga nel chiostro di Palazzo Murena, sede del Rettorato della Università di Perugia?

Il quesito sorge dalla discordanza fra la tipologia con cui figura nell’elenco nazionale degli alberi monumentali in cui è stato inserito dal Ministero delle politiche agricole. E chi, invece, lo accredita quale cedro del Libano (sbagliando).

In questo caso, nell’ufficialità, figura come «cedro dell’Atlante» (nome botanico: Cedrus atlantica).

C’è chi invece è portato a classificarlo come la variante Cedrus deodara ibrido.

Dal canto suo, la pubblicazione “Grandi alberi nella città”, edita dal Comune di Perugia nel 1994, lo ritiene accreditabile come Cedro dell’Atlante (immagine e scheda a p. 54). Dunque, nulla quaestio.

L’albero fu al centro dell’attenzione mediatica in occasione della sua rappresentazione come magnifico palcoscenico naturale per il concerto tenuto da Paolo Fresu (tromba, flicorno) e Daniele Bonaventura (bandoneon) con ai piedi l’Orchestra da Camera di Perugia.

Nella circostanza, Fresu, adeguatamente imbracato per questioni di sicurezza, conquistò il pubblico e la critica. Coniugando la performance musicale con la campagna di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità nell’Anno internazionale per la salute delle piante.

Ricordiamo che l’Associazione “Alberi Maestri” di Bastia Umbra ha adottato, ai fini della salvaguardia e manutenzione, una decina di anni fa, il cedro del Rettorato di Perugia per le sue caratteristiche di eccezionalità e bellezza.

Come sia e quale che sia la specie o sottospecie di questo monumento naturale, l’albero resta un prodigio singolare. Età di circa 180 anni, ragguardevoli dimensioni: 25 metri di altezza per 485 cm di circonferenza del tronco, diametro della chioma superiore ai 30 metri.

Un gigante buono, di ombra generosa fin sopra il verde gazebo che sovrasta.

Quanto al quesito iniziale, gli esperti confermano: Atlante, senza dubbio!

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

E c’è chi, come la dipendente Paola Tacconi, già in forza al giardino medievale di San Pietro (e dunque indefessa amante botanica) guarda con occhio protettivo questa straordinaria creatura ultracentenaria.