INVIATO CITTADINO Sala dei Notari, fiat lux… ma la scarsità di luce è la dannazione dei fotografi

Sala dei Notari. Fiat lux… ma la scarsità di luce è la dannazione dei fotografi. Se ne lamentano da tempo, a denti stretti. Ma qualcuno dei professionisti della fotografia ha deciso di uscire allo scoperto. E se ne lagna con l’Inviato Cittadino che si fa latore della protesta/richiesta della categoria.

Dicono: “Fare ai Notari le foto dei matrimoni è un’impresa ardua e rischiosa”.

Perché?

“Perché si lavora in controluce ed è difficoltoso, se non impossibile, l’operazione di ‘fare il bianco’

In cosa consiste?

“Nella necessità preliminare di tarare l’esposizione in modo da ottenete risultati soddisfacenti”.

In pratica?

“Lo scopo è quello di rendere più corretta possibile la riproduzione delle tonalità, catturate dal sensore della fotocamera digitale”.

Quale il rischio?

“Quello di sbagliare e rovinare il servizio, con grave disappunto dei committenti. Il matrimonio è una cerimonia per cui non esiste il replay”.

Insomma, le luci dei Notari non vanno bene?

“Proprio così. Le diverse sorgenti luminose, più o meno calde, influenzano i colori di tutto ciò che ci circonda. E l’illuminazione della sala dei Notari è esiziale per il buon esito del servizio”.

Allora, che fare?

“È necessario collocare un paio di fari aggiuntivi da puntare verso gli sposi, altrimenti il controluce, con la porta aperta, rovina ogni cosa”.

Giriamo la richiesta a chi può intervenire. Non si tratta di un’operazione gravosa né complicata.

NB.: Per fare le cose in modo ottimale, si chieda la consulenza di un light designer, come oggi si dice. Ne sa certamente di più di un semplice elettricista. E poi si solleciti anche il parere di qualche professionista della fotografia. Ne verrà di certo un intervento efficace. E risolutivo.