INVIATO CITTADINO Pro Ponte, Festa del tesseramento. Soci nuovi e vecchi: 200 e più in un sol colpo

La Pro Ponte di Antonello Palmerini segna una partenza a tutto gas. La cena di apertura del tesseramento annovera 214 presenze: a stento contenute nel pur vasto salone della sede di via Tramontani.

Alle lusinghe della tavola si aggiunge un doppio spettacolo che ne scandisce i momenti topici e gli intervalli tra le portate.

Sul palcoscenico Bicio, l’antidepressivo naturale, snocciola barzellette che sono tranches de vie, riferite in un dialetto scoppiettante e colorito. Vincitore di La sai l’ultima? e rapinato di alcune battute perfino dal mitico Enzo Greggio.

Si va avanti a tema: non solo carabinieri, ma corna e Pierini (che lui chiama sempre “Mario”), artigiani e baristi, suocere e nuore, vanterie e sconfessioni. La vita e la morte filtrate in momenti di appassionante comicità. Come si dice in perugino risate da tenesse la trippa.

A riequilibrare la par condicio di genere, provvede in quota rosa la strepitosa Virginia Brunori, fresca vincitrice del contest RAI “La Caserma”.

Stimolata dal simpatico Alessio Picchiani, speaker di Umbria Radio, Virginia riferisce scene e retroscena della sua vittoriosa partecipazione. Ne daremo conto nell’edizione di domani.

Intanto piace fare i complimenti a questa dinamica Associazione che opera generosamente per vivificare il territorio e che partecipa fattivamente con giornalino, iniziative sociali, Art Bonus e quant’altro.

È bello verificare che, a partire dal Presidente Antonello fino alle sue braccia... “destre e sinistre” (Vania, Francesca, Antonio, Roberta…) non esitano a rimboccarsi le maniche e sudare facendo la spola con la cucina e portando a tavola. Col sorriso.

Anche questo è impegno. Stavo per dire: senso civico e responsabilità. Ormai l’ho detto.

(Foto Sandro Allegrini)