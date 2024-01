INVIATO CITTADINO Ponte Felcino. C’era una volta Meniconi

Chiusa la storica macelleria Meniconi al civico 33 di via Leonida Mastrodicasa. Ha fornito carne di qualità a generazioni di ponteggiani.

Quillo cià la ciccia bòna, si diceva al Ponte.

L’attività era stata avviata oltre sessanta anni or sono: esattamente nel 1961. Iniziò Gilberto Meniconi, insieme alla moglie Elena.

È subentrato quindi il figlio Marcello, affiancato dalla consorte Anna Rita.

Marcello è stato un appassionato di podismo ed escursionismo. Nella sua bottega capitava di sentire discorsi riferiti a questo settore sportivo.

Ecco in foto Marcello ed Anna Rita insieme alla figlia Giulia nell'ultimo giorno di attività (scatto gentilmente concesso dall’amico Gino Puletti).

Strettamente personale. Ricordo che i miei suoceri, abitanti in via Modesta, a pochi passi dalla macelleria, si servivano da Marcello. Salsicce, costarelle, fegatelli… cotti alla brace erano un elemento attrattore di raro appeal. Mio suocero Marsilio (detto Cinicchia in ragione della sua altezza… non eccelsa) era solito cuocerli a fuoco lento, sussurrando mlà detto Marcello.