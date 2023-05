INVIATO CITTADINO Parco di via Torelli, abbattuto cipresso malato

Parco di via Torelli, sfalcio e rimozione dei materiali lignei di risulta dall’abbattimento della colossale pianta malata.

Ben tre mezzi speciali con altrettanti equipaggi sono stati impegnati per tutta la mattinata. Caricati e rimossi i quintali di legname risultanti dall’abbattimento del cipresso in predicato di caduta.

(foto Sandro Allegrini)

Un impegno considerevole, data la vastità dell’area verde. Che richiederà ancora una giornata di lavoro per corrispondere alla bisogna.

Area circostanze la zona cani da completare. Come quella appena sotto la Leonardo da Vinci. Ma il più è fatto, con legittima soddisfazione della scuola e dei numerosi elcini che percorrono l’area verde, utilizzata come comoda bretella per salire in zona San Donato, viale Antinori e via Annibale Vecchi.