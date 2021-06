INVIATO CITTADINO Magazine “Riflesso”, Accademia di Belle Arti sotto i riflettori

Sotto i riflettori l’ABA in un numero speciale del magazine “Riflesso”. L’Accademia Vannucci brilla col laboratorio di Design della comunicazione.

Si raccolgono i frutti del cambiamento epocale, figlio del covid, attraversando i settori di design, fashion, arte e architettura.

Sugli scudi un format didattico contenuto in un volume ricco di contributi e pubblicato in collaborazione con un magazine la cui mission è anche quella di traghettare gli studenti verso il mondo del lavoro, con competenze concretamente e immediatamente spendibili. Cosa non da poco, in un periodo, come quello attuale, contrassegnato dalla negative ricadute della crisi.

Il senso del laboratorio è stato quello di offrire l’opportunità di implementare pratiche professionalizzanti nei settori del graphic design, visual art e copy, attività finalizzate anche alla realizzazione di un numero speciale del magazine “Riflesso”.

Si sono confrontati e messi in sinergia esperti della materia e studenti che hanno aderito al laboratorio didattico sulle start-up editoriali, tenuto dal fondatore della rivista Riflesso, Carlo Timio, e dal direttore artistico Alessio Proietti, insieme a collaboratori del magazine, all’interno del Corso in Design della professoressa Elisabetta Furin.

Il numero speciale che ne costituisce frutto e documento rappresenta un riuscito prototipo di approfondimento formativo sui temi che insistono sui cambiamenti epocali in corso.

La rivista, grazie ad un accordo con il Gruppo Mondadori, viene distribuita nelle edicole dei centri storici delle maggiori città italiane ed è diffusa in librerie Mondadori e fondazioni culturali. Il magazine è anche acquistabile online, in abbonamento nel sito www.riflesso.info/store.