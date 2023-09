INVIATO CITTADINO In viale Faina, momentaneamente interrotti i lavori di posa della nuova linea idrica

Come da noi annunciato, è risultato inevitabile lo scivolamento di qualche settimana per il completamento della nuova linea dell’acquedotto dal Cassero di Porta S. Angelo all’intersezione con via Francesco Innamorati.

È stata ovviamente predisposta la necessaria Ordinanza, ma l’intervento è stato ostacolato anche da un lavoro a carico del personale di Umbra Acque. Proprio davanti all’ingresso del Collegio Universitario Adisu.

Perfino ovvia la constatazione che col traffico, particolarmente “cattivo” in questa fase di ripresa della scuola e delle attività produttive, non sarà facile arrivare al traguardo.

Un’ottima soluzione potrebbe essere quella di inibire il passaggio nelle ore diurne e aprire durante la notte.

Ma non sono poche le reazioni, specie quelle dei residenti e dei vari operatori. Via libera a tutti i costi. Costi… quel che costi.

Ieri mattina, ad esempio, un grosso pullman di americani in visita al Museo Giuditta Brozzetti dell’Antica tela perugina di Marta Cucchia, in San Francesco delle Donne, ha dovuto sostare a lungo all’altezza di via Innamorati.

Inevitabili disagi, in vista del raggiungimento di un obiettivo condivisibile.