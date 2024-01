INVIATO CITTADINO Il critico cinematografico perugino Fabio Melelli ospite fisso da Marzullo

Ne raccogliamo le impressioni

Caro Fabio, raccontaci com’è nata la tua partecipazione a 'Cinematografo'

Premessa: “All’inizio di novembre scorso sono andato ospite a Saxa Rubra a 'Tg2 Italia Europa' per parlare di Virna Lisi. Sarò ancora presente in quel contenitore proprio domani per ricordare Delia Scala”.

Poi, come sono andare le cose?

“Il pomeriggio, mentre ero in treno di ritorno a Perugia, mi chiama la redazione di Gigi Marzullo per dirmi che, dopo qualche giorno, avrebbero voluto che intervenissi a Cinematografo, su Rai Uno”.

Un’occasione una tantum?

“Macché. Da allora sono diventato una presenza fissa della trasmissione, nel novero dei 'professori', i docenti universitari che si alternano in video nel commentare le uscite della settimana, citare la classifica degli incassi e riflettere sullo stato di salute del cinema”.

Quali le modalità con cui prendi parte al programma?

“La registrazione viene effettuata tutti i martedì, nel primo pomeriggio o in serata”.

Devi quindi, per forza, recarti nella capitale?

“Quando mi trovo a Perugia, mi collego dalla Sede Regionale Rai dell’Umbria. Quando sono a Roma, mi collego dagli studi di Via Teulada”.

Quando va in onda la trasmissione?

“La trasmissione va poi in onda il venerdì successivo, intorno alle 1,45, ma è recuperabile in qualsiasi momento su RaiPlay. Al link https://www.raiplay.it/programmi/cinematografo”

Che tipo di ambiente è quello che trovi in trasmissione?

“Va innanzitutto considerato che si tratta di un programma cult, che va in onda da oltre vent’anni. Si tratta, quindi, di una macchina molto rodata e di una squadra ben organizzata e coesa”.

Quale il tuo rapporto col padrone di casa?

“Gigi Marzullo è un eccelso professionista, una persona di rara eleganza e correttezza. Come ben sai, ho conosciuto molti conduttori e personaggi televisivi, ma lui si distingue davvero per la misura, fuori e dentro il set televisivo: non gli ho mai sentito alzare la voce, lamentarsi di qualcuno o perdere il suo invidiabile aplomb.

Nel programma, ti trovi in ottima e qualificata compagnia, vero?

“Sono classificato tra i ‘professori’ (a buon diritto, essendo docente all’Università per Stranieri e all’Aba di Perugia, ndr), con personaggi che ruotano in continuazione, con qualche presenza più o meno ricorrente, scelti tra i migliori accademici”.

Qualche nome noto?

“Nell’ultima puntata, nella terna con me c’erano Giacomo Manzoli e Antioco Floris, (rispettivamente ordinari di cinema di Bologna e Cagliari). Oltre a quattro o cinque critici “puri”, come Valerio Caprara ed Enrico Magrelli, che vedono i film in anteprima e li analizzano, in alcune occasioni anche stroncandoli senza pietà. Ma figurano anche attori, registi, sceneggiatori dei film in uscita”.

Da cronisti, oltre che amici ed estimatori, ci piace sottolineare che, da dodici puntate a questa parte, il nostro Fabio Melelli è stato l’unico ospite fisso. Il che deve pur significare qualcosa. Anzi, molto!