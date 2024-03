INVIATO CITTADINO Big opening in via del Tabacchificio, 6

Una apertura di negozio grandi firme in uno spazio ampio e luminoso. Super outlet e artist’s corner convivono felicemente

Ad attirare i clienti-visitatori anche una Galleria Verticale, mega installazione alta ben 8 metri di opere della pittrice e designer Monia Romanelli.

Arte chiama arte, se è vero che in questi locali ebbe sede per anni lo studio fotografico Ars Color del Maestro Paolo Ficola, prima del trasferimento in via Matteo Tassi 99, all’Elce.

A Monia è riservato uno speciale corner in cui sono esposti accessori fashion (cappelli, sciarpe, cinture, abiti, camicette) in stoffe pregiate con sovraimpressi i suoi straordinari mosaici. Ma anche oggetti d’arte pura come le tele e i suoi celebri totem.

I titolari del negozio, Andrea Dozzini e Romina Ciancaleoni, dicono: “Offriamo prodotti di fascia alta con sconti che vanno dal 50 all’80%. Abbiamo una clientela che oggi è venuta a trovarci da Roma, Verona, Firenze, Arezzo”.

“Si tratta – aggiungono – di clienti-amici: persone con cui abbiamo un rapporto dai tempi di un precedente esercizio, oltre che dal web dove siamo attivi da tempo”.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)