INVIATO CITTADINO Alla ripartenza, dopo lunga interruzione, i lavori alla primaria “Enzo Valentini”

Ecco la storia completa di un quadriennio di tribolazioni

Lo aveva assicurato, nel corso di un’affollata assemblea, tenuta l’estate scorsa, durante Elce & Friends, sul terrazzo dell’edificio parrocchiale, a lato della chiesa di San Donato all’Elce.

Ammonta a quasi 2 milioni di euro l’investimento per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’antica e prestigiosa scuola, intestata al giovane eroe deceduto nel corso della Grande Guerra.

Una scuola sui cui banchi si sono formati persone e personaggi della civitas perusina. Ci piace ricordarne almeno uno, a noi assai caro: l’indimenticabile Alfredo De Poi, che aveva casa non lontano da lì.

L’aggiudicazione e gli impegni non rispettati. Il contratto fu sottoscritto nel 2021, con impegno della ditta aggiudicataria a terminare i lavori entro il luglio dello stesso anno. In modo da poter far rientrare le scolaresche in settembre, all’apertura dell’anno scolastico 2021-2022.

Ma qualcosa, anzi parecchio, non ha funzionato. Si sono messe di mezzo una serie di difficoltà impreviste e imprevedibili. Tanto che l’Impresa aggiudicataria ha avanzato diverse richieste di time out.

Covid, malattie, incredibile aumento dei materiali. Diciamo che è accaduto u po’ di tutto. Operai che si ammalavano e interruzioni inevitabili. Poi, quel benedetto/maledetto Centodieci che ha fatto salire alle stelle il costo dei materiali. Aumentati da matti e, spesso, introvabili.

I controlli della Cesarina. “Faceva la guardia” al cantiere, e forniva notizie ai clienti, la giornalaia Cesarina, dirimpettaia dell’Enzo Valentini, che poi riferiva sullo stato dell’arte del cantiere. Questo, almeno fino alla triste chiusura di quell’edicola che ha privato l’Elce di un presidio sociale e culturale mai troppo rimpianto. E la chiusura della scuola ha inferto il colpo di grazia alla situazione già traballante delle rivendite di giornali. In questo caso, le figurine, i lecca-lecca, i giornaletti acquistati dai bambini fornivano ossigeno all’azienda.

Da Valentini a Valentini. Si perdoni il bisticcio, ma le elementari Enzo Valentini sono finite in via Maria Bonaparte Valentini, dove ha sede la media Leonardo da Vinci. Abbiamo vissuto quelle traversie con speciale coinvolgimento. Da elcini, prima di tutto. Da ex insegnanti di lungo corso in quella scuola. Da utenti per figli e nipoti che sono stati spostati, e ben accolti, in questo Istituto.

La ditta non ce l’ha fatta e ha preferito cedere le armi con risoluzione del rapporto contrattuale.

Occorreva trovare un nuovo esecutore. A questo punto gli uffici comunali sono dovuti ripartire ab ovo, per meglio dire ab imo, per riassegnare i lavori. Ma anche le ditte della precedente gara si sono tirate indietro. Non conveniva lavorare a quei prezzi da rimetterci l’osso del collo.

Occorreva incrementare lo stanziamento. Dato l’aumento dei materiali, è stato necessario reperire uno stanziamento ulteriore di 460 mila euro, dovendo adeguare i costi a quelli indicati nel nuovo prezzario regionale.

Ed ecco la nuova aggiudicazione dell’ottobre scorso e la consegna del cantiere alla fine di novembre scorso.

Parecchio è stato fatto. Molto resta da fare. Completare gli impianti e gli infissi, realizzare l’ascensore. Per migliorare accessibilità per disabili e normodotati. Ma pare siamo finalmente sulla buona strada. E le foto (scattate ieri pomeriggio) in gallery mostrano che le aperture sono state protette con teli di plastica, la porta principale è riaperta, i materiali conferiti.

Arrivederci a settembre. La neverending story dovrebbe giungere alla conclusione entro l’estate. Se tutto fila liscio, l’edificio sarà pronto ad accogliere gli alunni alla riapertura della scuola a settembre 2024.

Intonando, con Armstrong, il noto motivo Nobody know the trouble i’ve seen (“Nessuno sa i guai che ho visto”).

(Foto Sandro Allegrini)