Nuovi lavori Umbra Acque, rubinetti a secco a Perugia: gli orari e le vie

A causa di lavori urgenti Umbra Acque S.p.A informa l’utenza interessata che, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del 29 settembre, verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia e tutte le rispettive limitrofe: Strada Ponte Rio Ponte Pattoli; strada Palazzetto Montebagnolo; Strada Monte Bagnolo Val Biancara; Via San Manno; Strada di San Marino; Via delle Stoppie; Via del Pagliaio; Via del Barcone; Strada Monte Pacciano; Strada della Perrotta; Via Feliziani; Via Alba Buitoni; Via Puglisi; Via Madre Teresa di Calcutta; strada Pieve San Sebastiano; Via Carmelo Battaglia; Via Ghisa Giani; Via delle Ghiande da intersezione con Strada Casamanza fino a intersezione Strada Ponte Rio Ponte Pattoli; Strada Casamanza.

Al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.