La rigenerazione urbana di San Sisto passa attraverso Agenda Urbana

A proposito della rigenerazione urbana del quartiere di San Sisto il consigliere comunale Marko Hromis del Pd ha sollecitato l’amministrazione a intervenire sulle aree dello Zodiaco e del Quattro Stagioni.

Hromis ha sottolineato che vi è la percezione di abbandono da parte della proprietà del comparto Quattro stagioni: “Sarebbe utile sollecitare i proprietari a procedere a una manutenzione/attenzione nei confronti dell’area”.

Il consigliere ha ricordato inoltre che in primavera era stato approvato un ordine del giorno per ripristinare gli spazi culturali e ricreativi e avviare un progetto di rigenerazione urbana, coinvolgendo Inail ed Enasarco, proprietari delle palazzine incompiute. Come riportato dal consigliere a sei mesi di distanza la situazione non è migliorata.

L’assessore Margherita Scoccia ha fatto presente che le due aree in questione sono differenti fra loro. Per quanto riguarda l’area Zodiaco con Agenda Urbana è prevista la riqualificazione degli spazi comuni e dei contenitori culturali che si accompagnerà a una promozione dei nuovi servizi.

Ciò non vale per il complesso Quattro stagioni per il quale vi è stato un colloquio recente con la proprietà che ha riferito circa l’esistenza di una trattativa in atto per la vendita del comparto che prevede il mantenimento della funzione residenziale.

L’Amministrazione ha comunque richiesto alla proprietà un ulteriore incontro al fine di poter illustrare le opportunità offerte da Agenda Urbana.