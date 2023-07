La curiosità - Assisi istituisce l’inno ufficiale della città

Nel Medioevo, tra le strade di Assisi, ogni giorno risuonava un inno per annunciare l’alba e il tramonto. La composizione nel 1926 fu poi arricchita dal testo scritto del podestà Arnaldo Fortini intitolato “Il coprifuoco” e intonato in occasione di alcune cerimonie istituzionali dal Corpo dei Valletti Comunali, araldi che in costume del ‘300 con i colori antichi di Assisi, rosso e blu, scortavano il gonfalone della città.

La città oggi riscopre e salvaguardia questa antica tradizione e il Consiglio comunale ha reso “Il Coprifuoco” l’inno ufficiale di Assisi. “Un atto importante che rafforza il carattere identitario della città” ha sottolineato il sindaco Stefania Proietti.

Nonostante l’inno sia da considerarsi ufficiale da quasi un secolo, non risulta tutelato dal diritto d’autore e per questo motivo, si legge nella nota del comune, è stato redatto il Regolamento comunale: “Utilizzo dell’opera musicale il Coprifuoco , come inno ufficiale della Città di Assisi, per garantirne l’uso appropriato e corretto, per salvaguardare l’immagine, il prestigio e l’interesse generale della città”.