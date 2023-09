Perugia, più posti letto per gli universitari: Tesei inaugura il nuovo padiglione della Casa dello studente di via Innamorati

Il diritto allo studio passa attraverso il diritto alla casa e in questa direzione si muove la Regione Umbria, che vuole garantire agli studenti dell’ateneo perugino il numero più alto possibile di posti letto.

Oggi, venerdì 22 settembre, si è celebrata una giornata all’insegna dei nuovi inizi con l’inaugurazione del padiglione D della casa dello studente di via Innamorati che ospita 122 posti letto.

Dopo la benedizione dei locali da parte di Don Riccardo Pascolini la presidente Tesei ha spiegato: “Quello che oggi andiamo ad inaugurare è sicuramente un tassello importantissimo di un percorso intrapreso anche nell’ambito dell'opera di riconversione di plessi immobiliari. E alla luce dell’incremento di iscrizioni ai corsi universitari, vogliamo offrire ai ragazzi alloggi che abbiano una dignità garantendo la massima forma di accoglienza. In tal senso, la ristrutturazione del Padiglione D della Casa dello Studente, è appunto il primo step del complessivo progetto di ristrutturazione e miglioramento, oltre che di adeguamento sismico, che riguarda i due padiglioni, D e C, di via Innamorati a cui faranno seguito altre aperture e investimenti”.

Insieme alla presidente anche il rettore dell'Università di Perugia, Maurizio Oliviero, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Perugia, Margherita Scoccia, il commissario straordinario dell'Agenzia per il diritto allo Studio, Luigi Rossetti e l’assessore regionale per il Diritto allo Studio, Paola Agabiti, che ha sottolineato un ampliamento d’offerta dei posti letto per il futuro: “La prossima inaugurazione sarà quella dell’immobile dell’Ottagono, in via Martiri dei Lager a Perugia, che permetterà la realizzazione di 70 alloggi universitari. Da qui a un mese, sono state calendarizzate le inaugurazioni dei plessi sinora in ristrutturazione e relativi agli alloggi presso il Collegio di Agraria, con 100 posti letto, oltre ad altri 23 resi disponibili alla Fatebenefratelli”.

E ancora: “Complessivamente si rafforza immediatamente l’offerta attuale con ulteriori 313 posti letto, oltre, in analogia a quanto già disposto per il precedente anno accademico, all’adozione, da parte dell’Agenzia per il diritto allo Studio, di ulteriori misure di sostegno, per un importo massimo di 1.500 euro, a favore degli studenti che, pur risultando idonei a seguito dell’istruttoria delle domande relative all’anno accademico 2023-2024, non potranno accedere al servizio abitativo per indisponibilità di posti letto. La somma aggiunta ai 1.800 euro delle borse di studio metterà a disposizione dei beneficiari 3.300 euro. Non ultima, la previsione di ulteriori quasi 150 posti letto, previsti entro il 2024, che verranno a crearsi a seguito della ristrutturazione di un'altra porzione di immobile del Collegio di Agraria”.

L’edificio di via Innamorati è proprio l’alloggio che ha ospitato il rettore Maurizio Oliviero da studente, lo stesso, durante la visita delle nuove residenze ognuna dotata di due ambienti quali stanza da letto e bagno, ha mostrato quella che una volta era la sua camera. Quella che oggi è pronta ad ospitare un solo studente, al tempo il rettore la divideva con altri due compagni. Il Magnifico, Citando l’art. 34 della Costituzione, ha inoltre aggiunto che “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti dell’istruzione”.

Sull’importanza della riqualificazione urbana anche dal punto di vista della valutazione d’impatto sociale, ha posto l’accento l’assessore all’urbanistica del Comune di Perugia, Margherita Scoccia, che ha evidenziato come “la presenza dello studentato nel quartiere di Elce a Perugia, rappresenti un punto di forza per tutelare la vocazione del quartiere ed il suo tessuto socio economico”.

“Università e Regione hanno scelto di investire in luoghi diffusi del territorio comunale e questa è una scelta strategica per la comunità e per garantire una forma di accoglienza reale degli studenti nella nostra città” ha concluso Scoccia.

Durante la cerimonia, il garante Adisu degli studenti Lorenzo Mazzola ha preso parola per rivolgere le sue osservazioni ai presenti, sostenendo che la Regione in merito agli alloggi per gli studenti non ha fatto abbastanza.

L’assessore Agabiti ha risposto alle perplessità sottolineando che la crisi colpisce l’intera Italia e che l’Umbria si sta muovendo in maniera estremamente veloce per garantire il diritto allo studio e ha aggiunto: “Fare la riqualificazione di immobili come quello in cui ci troviamo oggi non comporta tempi strettissimi, noi invece ci siamo mossi velocemente e in aggiunta in dieci mesi abbiamo realizzato anche l’Ottagono, acquistandolo solo nel novembre del 2022 e il 13 ottobre sarà pronto per l’inaugurazione. Il prossimo anno avremo a disposizione ulteriori 240 posti letto”. Alle parole dell’assessore si aggiungono quelle della presidente Tesei che sottolinea e conclude: “Noi le risposte le diamo con i fatti”.