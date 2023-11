All’Università per Stranieri giornata contro la violenza sulle donne in memoria di Giulia Cecchettin

“Il 24 novembre parleremo della violenza contro le donne, per dire il nostro “no” ad ogni violenza e soprattutto per ricordare Giulia Cecchettin, l’ultima purtroppo di una lunga serie di donne vittime della violenza degli uomini” sottolinea il rettore dell’Università per Stranieri, Valerio De Cesaris.

La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prevista all’UniStraPg venerdì 24 novembre alle ore 11.00 presso la scalinata di piazza Giorgio Spitella, sarà proprio dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin, come simbolo dell’impegno dell’Ateneo nella lotta contro la violenza di genere.

La violenza contro le donne è un fenomeno grave e diffuso che non conosce confini geografici, culturali o sociali. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema, l’Università per Stranieri di Perugia ha organizzato l’evento che, come spiegato dalla professoressa Stefania Tusini, delegata alle politiche per l’inclusione: “mira a creare un dialogo costruttivo e inclusivo, fondamentale per smantellare le strutture sociali e culturali che perpetuano la violenza di genere. Sarà un’opportunità importante per studenti, docenti e la comunità locale di unirsi nella riflessione e nell’azione”.

Secondo l’Istat, il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Ha subìto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex partner. La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato lo hanno lasciato proprio a causa della violenza subita (68,6%). In particolare, per il 41,7% è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 26,8% è stato un elemento importante della decisione.

Non è possibile rimanere indifferenti di fronte a questi dati, di fronte alla violenza, di fronte a quello che è successo a Giulia Cecchettin e a tante altre, troppe, donne.

All’evento interverranno Valerio De Cesaris, rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Stefania Tusini, delegata del rettore alle politiche per l’inclusione, Stefania Moretti, dirigente del liceo scientifico statale Galileo Galilei, Stefano Bucaioni di Omphalos, Elena Bistocchi di Liberamente Donna e Gaia Morelli, rappresentante della comunità studentesca UniStraPg.