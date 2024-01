Perugia premia l'impegno sportivo di Stefano Papini: 57 anni di passione per il calcio e l'educazione dei giovani

Il presidente del Comitato Regionale Umbria delle Polisportive Giovanili Salesiane, Stefano Papini, è stato premiato dal comune di Perugia per il suo impegno nell'attività sportiva giovanile. Papini ha allenato per 57 anni diverse squadre di calcio dilettantistico, con una particolare attenzione ai giovani in difficoltà ed emarginazione sociale.

Secondo Papa e Tuveri, rispettivamente presidente della PGS Don Bosco e direttore dell’Istituto salesiano di Perugia, Papini ha tenuto fede alla missione dei salesiani di “stare tra i giovani, capirli e aiutarli a crescere in qualsiasi situazione”.

Il sindaco Romizi e l'assessore Pastorelli hanno elogiato la sua dedizione ai valori e la sua capacità educativa oltre che sportiva.

Ha sottolineato Pastorelli: “La vicenda di Papini dimostra una volta di più quanto i salesiani siano in prima linea sul fronte della formazione dei giovani”.

E ancora: “Stefano ha dedicato allo sport e ai ragazzi 57 della propria vita, sia in Umbria sia nella vicina Toscana, senza mai lesinare un aiuto disinteressato e concreto verso quanti non avrebbero avuto i mezzi per praticare una disciplina. Il suo esempio ci ricorda l’importanza di strutture che mettano in campo progetti di supporto ai giovani, come i salesiani fanno in ambito sia scolastico sia sportivo”.

“Forte degli insegnamenti avuti dal mondo salesiano - ha spiegato Papini – ho cercato di avere cura dei ragazzi insegnando qualcosa di più del calcio”. Tra le più belle esperienze a Perugia ha ricordato “la fondazione del Penna Ricci nel 1964 nel rione di porta Sant’Angelo, una realtà che, partita con 20 iscritti diventati nel tempo ben 350, è stata una straordinaria esperienza di aggregazione sociale”.