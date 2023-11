I gatti e il Borgo di San Feliciano sbarcano su Il Pomeriggio di Rai Radio1

I gatti e il Borgo di San Feliciano sbarcano su Il Pomeriggio di Radio1 su Rai Radio1 con Ivan Cardia.

La diretta Radio che tocca tutti i luoghi d’Italia raccontando paesi e usanze oggi ha scelto il bellissimo paese famoso per i tramonti sul Lago Trasimeno.

Nell’intervista l’attenzione per la colonia Felina realizzata dalla consigliera comunale Francesca Breccolenti e la sensibilizzazione verso l’importanza della sterilizzazione e un racconto del paese, degli usi e dei costumi da parte di Matteo Agabitini per conto della Proloco in un video presto pubblicato e per voce diretta poi da Cristiano Vaselli. È possibile riascoltare la diretta su Rai play sound (dall’app su podcast).