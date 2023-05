Grifonissima 2023: la pioggia non ha fermato la festa di popolo e la corsa agonistica: oltre duemila partecipanti

Il maltempo non ha tolto entusiasmo e partecipazione alla 42esima edizione della Grifonissima. La storica corsa podistica perugina, quest’anno e per i prossimi due organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta, ha visto la presenza di ben 648 podisti, appartenenti a 67 squadre diverse, che hanno preso parte alla gara competitiva (Grifonissima 10 di 10,5 km), mentre la passeggiata non competitiva (Grifonissima 3 di 3 km) ha registrato la presenza di 690 iscritti appartenenti a 16 istituti scolaStici perugini, ai quali si sono aggiunte 729 iscrizioni individuali per un totale di 1409 adesioni.

A vincere l’edizione 2023 della Grifonissima è stato l’atleta marocchino della società TX Fitness Kadil Mokhchane (00:33:21) seguito da Thomas Sorci dell’Atletica Winner Foligno (00:33:24) e da Giulio Angeloni di I Loverun Athletic Terni (00:33:45). Nella speciale classifica riservata alle donne, terza affermazione consecutiva per Silvia Tamburi (00:38:01) dell’Atletica Avis Perugia, che ha preceduto le gemelle Ribigini, con Laura che ha avuto la meglio su Elena per soli quattro secondi (00:39:13 vs 00:39:17).

Una classifica speciale è stata riservata anche ai giornalisti sportivi iscritti all’USSI, con Flavio Mastropietro che ha conquistato il gradino più alto del podio, seguito da Daniele Spina e Domenico Cantarini. Nella speciale graduatoria riservata ai dipendenti Unicredit vittoria per Leonardo Ciurnella nella categoria maschile e per Silvia Bastianelli in quella femminile.

Per la Grifonissima a 4 zampe vittoria per Kira. “Ringrazio tutti i partecipanti – ha dichiarato Federico Cenci, Presidente della Fondazione Avanti Tutta – e tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione di questa edizione della Grifonissima. Un evento riuscito al di là della pioggia, per presenze e spirito di partecipazione. Un pensiero, oggi, è giusto rivolgerlo a mio fratello Leonardo che ha sempre vissuto con grande entusiasmo questa giornata di sport e grazie a lui possiamo dire di aver aggiunto l’interesse e l’attenzione per le persone che vivono la difficoltà di una malattia”.

La Grifonissima 2023 ha potuto contare sul piano supporto di Gianluca Pisello, storico organizzatore dell’evento e Presidente del Circolo Unicredit, con quest’ultimo che a gennaio scorso ha ceduto l’utilizzo triennale del marchio proprio ad Avanti Tutta. “Sono soddisfatto – ha precisato lo stesso Pisello – perché si è respirata davvero una bella atmosfera. Abbiamo nettamente aumentato gli iscritti alla gara competitiva e raccolto buone adesioni per quella non competitiva. La scelta fatta su Avanti Tutta si è rivelata vincente. Peccato per la pioggia”.

Alla 42esima edizione della Grifonissima non è mancata la vicinanza del Comune di Perugia. “Dopo anni difficili, causa pandemia – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Clara Pastorelli - con edizioni ridotte e in un caso annullata, quest’anno la Grifonissima è tornata a risplendere. Confido in Avanti Tutta, con il supporto di Gianluca Pisello e dei suoi amici soci del Circolo Unicredit, per rivedere a breve una Grifonissima sugli standard partecipativi pre-Covid”.

Dopo l’arrivo i partecipanti sono stati coinvolti nel parco adiacente lo stadio Santa Giuliana per vivere alcuni momenti di intrattenimento, grazie a Simone Ferroni e al suo staff, oltre agli stand degli sponsor presenti. PARTNER ISTITUZIONALI – La Grifonissima 2023 ha ottenuto il patrocinio del Comune di Perugia, Fidal Umbria, Coni Umbria, Istituto Scolastico Regionale e Csen Umbria. SPONSOR – A sostenere la manifestazione le aziende Issima Energia Superlativa (main sponsor), Istituto San Francesco, Gruppo Grifo Agroalimentare, FlexorLab, Conad, Grafox, Nissan e Vitakraft.