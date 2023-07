Perugia, riaprono i Musei civici: "Oggi per noi è un giorno di festa"

Le vie di Perugia brulicano di gente, la musica invade le strade e l’atmosfera di festa trova spazio nello spirito di tutti. Non è da meno l’animo di Leonardo Varasano, l’assessore alla cultura del Comune di Perugia, che oggi porta la lieta novella della riapertura di Palazzo della Penna, della Cappella San Severo e del Complesso Templare di San Bevignate, giusto in tempo per l’ultimo fine settimana di Umbria Jazz.

Il recesso dai servizi di gestione da parte della cooperativa Munus aveva portato alla chiusura dei tre musei civici di perugia il 23 giugno 2023, lasciando lavoratrici e lavoratori a casa e privando la città di un patrimonio culturale inestimabile.

Le porte dei musei verranno aperte oggi, venerdì 14 luglio a partire dalle 14 e l’assessore Varasano commenta entusiasta il lieto evento: “La riapertura del circuito museale non era scontata e in questi giorni si è lavorato in maniera straordinaria e con grande tempestività di fronte a un evento totalmente inaspettato. - continua Varasano - Abbiamo cercato di lavorare in silenzio con un sindaco fermamente risoluto affinché si potesse risolvere la situazione. Io non posso che ringraziare tutto l'ufficio dell'assessorato alla cultura che ha lavorato giorno e notte”.

Il nuovo gestore del circuito, attivo fino al 31 dicembre 2023, sarà CoopCulture e Alessandro La Porta, capo commessa della cooperativa, ha raccontato: “Abbiamo passato le notti a lavorare con gli uffici del comune, diventando una sola entità, per capire come risolvere la situazione. Ci siamo riusciti e da questo fine settimana è possibile visitare i musei". Per quanto riguarda i dipendenti esonerati dal lavoro delle strutture La Porta aggiunge: “Stiamo lavorando con il comune e i sindacati in piena sintonia per riuscire a trovare delle situazioni più congrue possibili”.

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha dato il benvenuto a una realtà importante come CoopCulture, ringraziando l’assessore Varasano per la tempestività della riapertura. Durante la conferenza stampa è stato annunciato inoltre che dal 2024: “previa gara pubblica, è previsto un nuovo affidamento pluriennale in favore di quello che sarà l’aggiudicatario della procedura”.

Un lavoro corale portato avanti con impegno che, come sottolineato dalla dirigente Maria Luisa Martella: “È andato ben oltre il senso del dovere e delle responsabilità. Sento il dovere di sottolineare l’impegno delle mie colleghe che ha prodotto questo risultato. Oggi per noi è un giorno di festa”.