Gesenu, il nuovo consiglio d'amministrazione: tutti i nomi

Il nuovo consiglio di amministrazione di Gesenu, insieme ai componenti uscenti e al nuovo collegio sindacale, è stato ricevuto a Palazzo dei Priori. Ad accogliere la governance dell’azienda di gestione dei rifiuti, in rappresentanza del Comune di Perugia che detiene di il 45% delle azioni (il resto è del gruppo Paoletti), sono stati il sindaco Andrea Romizi e gli assessori all’ambiente, Otello Numerini, e al bilancio e alle partecipate, Cristina Bertinelli.

I componenti di parte pubblica del nuovo cda sono Urbano Barelli (presidente), Andrea Rossi e Delia Adriani; quelli di parte privata (tutti riconfermati) sono il consigliere delegato Luciano Piacenti, Francesco Paoletti, Domenico Antognelli e Mauro Della Valle. Erano presenti in sala Rossa anche i componenti del collegio sindacale Filippo Maria Pantini (presidente), Andrea Barbieri e Cristina Caterina Rendina, e, per il cda uscente, in particolare, l’ex presidente Wladimiro De Nunzio.

“Questo incontro – ha detto il sindaco Romizi – è nato anzitutto per ringraziare il Consiglio uscente che ha saputo lavorare con grande coesione traguardando Gesenu da una condizione di difficoltà a nuove e ben diverse prospettive di sviluppo. Esprimiamo gratitudine, oltre che a tutto il cda, in particolare a Wladimiro De Nunzio, persona di grandi competenze professionali e doti umane. Molto importante, inoltre, è stato ed è poter contare su un socio serio, affidabile e dotato di attaccamento al territorio come la famiglia Paoletti”.

L’assessore Bertinelli si è associata al riconoscimento del lavoro svolto dal cda: “Oggi Gesenu è un’azienda all’avanguardia da tutti i punti di vista, che risponde ai principi contemporanei della governance e sa declinare i suoi obiettivi in chiave di sostenibilità sociale, ambientale e digitale”.

Per l’assessore Numerini “l’amministrazione è orgogliosa di questa società partecipata, una realtà in grado di mettere in campo investimenti importanti e con cui potremo affrontare sfide come l’avvio della raccolta differenziata porta a porta a Ponte San Giovanni, azione che contribuirà ad avvicinare Perugia agli obiettivi prefigurati a livello regionale”.

“Ho cercato di svolgere il mio ruolo ponendo al centro la trasparenza e perseguendo una unanimità frutto di dialogo e confronto serrati al fine di individuare insieme il miglior percorso da seguire – ha ricordato De Nunzio –. Abbiamo lavorato per tutelare gli interessi dei due soci pubblico e privato, quello della società attraverso un recupero della sua immagine e quello dei dipendenti instaurando un rapporto trasparente con le rappresentanze sindacali. In questi anni ho sempre percepito una partecipazione costruttiva e una fiducia per cui non posso che ringraziare”.

Francesco Paoletti ha riconosciuto che “partendo da una situazione di difficoltà oggi il bilancio non può che essere positivo anche per l’entusiasmo e la voglia di guardare al futuro che si registra sia da parte del Consiglio sia da parte del personale”.

Anche il consigliere delegato Luciano Piacenti, parlando delle sfide superate, ha detto che “si devono alla condivisione e all’analisi approfondita delle varie tematiche: in tal modo Gesenu è tornata ad essere percepita come una ricchezza per la città”.

“Nei giorni scorsi – ha detto il presidente Barelli – ho preso parte a Ecomondo, evento di riferimento in Europa per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green e circular economy, dove tra i soggetti che possono giocare un ruolo chiave sono senz’altro i gestori di rifiuti. Proprio in questa importante cornice, il Gruppo Gesenu si presentava con un’immagine rafforzata grazie all’importante lavoro fatto negli ultimi anni. Un’azione di recupero e rilancio che poggia su una ritrovata dimensione di comunità. La collaborazione all’interno della compagine societaria e il dialogo tra le sue diverse componenti sarà un valore aggiunto anche per il futuro”.