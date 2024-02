Imparare le manovre salvavita, un corso per genitori ed educatori per apprendere la disostruzione pediatrica

Genitori, educatori e operatori dell’infanzia a lezione di manovre salvavita. È quanto propone il corso di formazione sulla disostruzione pediatrica previsto al nido d’infanzia “Maria Immacolata” di Petrignano di Assisi, organizzato da Polis cooperativa sociale per la giornata di giovedì 22 febbraio dalle ore 15. Il corso di educazione sanitaria è aperto alle famiglie dei bambini iscritti e a quelle interessate del territorio e sarà condotto dagli istruttori del Centro di alta formazione Hands for Life.

In Italia ogni anno oltre 50 famiglie sono distrutte dalla morte di un bambino da soffocamento da corpo estraneo (dati Società italiana di pediatria): una tragedia silenziosa che uccide circa un bambino a settimana e che potrebbe essere evitata grazie ad una semplice e corretta informazione/formazione su cosa fare per prevenire l’incidente e cosa mettere in atto nell’immediatezza qualora l’incidente si verificasse. Tra gli incidenti domestici, l’inalazione da corpo estraneo in età pediatrica, rappresenta un evento che figura, ancora oggi, ai primi posti, tra quelli che avvengono entro i primi 4 anni di vita. Più del 90% delle morti da inalazione da corpo estraneo si verifica sotto i 5 anni di età ed il 65% delle vittime è sotto l’anno.

Il progetto è quello di diffondere le manovre salvavita (manovre di disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare) in modo capillare alla popolazione per modificare la cultura del primo soccorso. In Italia ancora si pensa che di fronte ad un evento drammatico l’unica cosa da fare sia allertare i servizi di emergenza attendendo solamente come testimoni e spettatori l’arrivo dei soccorritori.

“Ringrazio il Centro di alta formazione Hands for life che con grande disponibilità ha accolto il nostro invito, con la volontà di mostrare fattivamente al personale educativo e ai genitori presenti azioni e modalità corrette per gestire situazioni critiche e rischiose per la salute dei bambini - sostiene Robert Bonini, coordinatore pedagogico Rete Lilliput e del nido di Petrignano di Assisi -Crediamo fortemente che l’alleanza educativa che si instaura tra un servizio educativo per l’infanzia e le famiglie debba avere come obiettivo primario il benessere del bambino, da tutti i punti di vista”.

L’ente morale “Maria Immacolata”, titolare del servizio educativo 0-3 ritenuto un’eccellenza nel tessuto dell’Assisano, è stato fondato nel 1928 in memoria dei caduti di tutte le guerre ed è sostenuto dal Comune di Assisi. L’associazione è considerata da oltre ottant'anni un punto di riferimento ed un modello per tanti istituti, non solo in Umbria. La sede in cui vengono svolte le attività è ubicata nel centro storico di Petrignano. Il servizio di educazione ed assistenza ai bambini fu inizialmente affidato ad enti religiosi per poi passare negli anni successivi a personale laico.