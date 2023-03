Fontivegge, spostamento temporaneo per le fermate del bus

Riqualificazione di Fontivegge, spostamento delle fermate dei bus per "realizzare le opere strutturali di nuove pensiline nell’area antistante il Minimetrò di Fontivegge".

A partire dal 16 marzo, annuncia il Comune con una nota, "tutte le corse degli autobus che attualmente fermano in piazza Vassalli (zona antistante la stazione del Minimetrò di Fontivegge) verranno spostate temporaneamente nell’area ex Metropark, a fianco della stazione ferroviaria. La stazione Minimetrò rimarrà completamente accessibile ai pedoni, così come resteranno garantiti i collegamenti pedonali tra le fermate bus, la stazione F.S. e la stazione Minimetrò".