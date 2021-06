Foligno, nuova ordinanza: Ztl, gli orari e i varchi

Ztl di Foligno, nuova ordinanza operativa fino al 30 giugno. Come spiega una nota del Comune di Foligno "confermata la Ztl in via Mazzini a partire dall’intersezione con via Cairoli fino al 30 giugno (salva ulteriore proroga), con i seguenti orari: dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 01 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi; dalle 14 alle 01 la domenica e i giorni festivi; dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19,30 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì".

L'ordinanza dispone anche "di mantenere permanentemente attivo (H/24) il varco Ztl di via Santa Caterina, all’altezza dell’intersezione con via del Casser"o.

Ecco gli orari in tutte le altre vie interessate dalla Ztl fino al 30 giugno: varco ZTL di Via San Giovanni dell’Acqua, all’altezza dell’intersezione con via Isolabella, e il varco ZTL di via XX Settembre, all’altezza dell’intersezione con Piazza San Giacomo, nei giorni di lunedì/martedì/mercoledì/giovedì dalle 12,30 alle 15,30 e dalle 18,30 alle 24, nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi dalle 12,30 alle 15,30 e dalle 18,30 alle 01,00 del giorno successivo, la domenica e i festivi dalle 12 alle 24; varco ZTL di via Garibaldi, all’altezza dell’intersezione con Piazza Giacomini, nei giorni di lunedì/martedì/mercoledì/giovedì dalle 20 alle 24, nei giorni di venerdì e prefestivi dalle 20 alle 01 del giorno successivo, il sabato dalle 13 alle 15,30 e dalle 19,30 alle 01 del giorno successivo, la domenica e i festivi dalle 13 alle 24; confermata la formula sperimentale per ulteriori sei mesi che consente l’accesso libero alla Ztl ai soli veicoli a propulsione elettrica.