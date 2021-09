Fasci littori al mercato di Perugia, manifestazione in centro: "Vanno coperti di nuovo"

Circa 300 i cittadini che hanno partecipato al presidio organizzato in piazza IV Novembre da associazioni, partiti, sindacati e altre realtà: nel mirino i simboli riemersi dopo il restauro

"Rispettate la storia" e "Il fascio non ce lo lascio!". Questi gli slogano dei circa 300 cittadini che hanno preso parte oggi (martedì 28 settembre) al presidio organizzato in piazza IV Novembre a Perugia da associazioni, partiti, sindacati e altre realtà per chiedere la rimozione o la copertura dei fasci littori riemersi durante il restauro del mercato coperto.

"Via i fasci littori dal Mercato coperto di Perugia - si legge sui profili social della Cgil Umbria -. Centinaia in piazza stasera sotto il palazzo comunale per chiedere che sia rispettata la volontà dei perugini che nel 1944, nell'Italia liberata, coprirono il simbolo del partito fascista". Sul tema c'era stata ieri una nota dell'amministrazione comunale, che si è detta pronta a ricercare "soluzoni condivise e partecipate".