Facebook e Instagram down, problemi di accesso ai social

Problemi per Facebook e Instagram nel primo pomeriggio di martedì 5 marzo. I due social dell'ecosistema Meta sono irraggiungibili: tanti gli utenti che segnalano problemi di accesso e password non riconosciute. Al momento non sembra si tratti di un malfunzionamento generalizzato e non di un tentativo di hackeraggio dei singoli profili degli utenti.

Per quanto riguarda Facebook la situazione è tornata alla normalità intorno alle 17.30 di martedì 5 marzo. Per Instagram sembrerebbero esserci ancora dei problemi.