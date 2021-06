Dal sacerdozio al matrimonio, l'ex prete don David Tacchini si sposa con la sua Lucia

Pubblicazioni matrimoniali nell'albo pretorio del Comune di Città di Castello. Non si conosce la data delle nozze

Davide Tacchini convola a nozze con la sua Lucia. Sono state affisse le pubblicazioni di matrimonio nell'albo pretorio del Comune di Città di Castello, ma non si conosce la data prescelta. Lo riporta l'edizione umbra del quotidiano La Nazione (leggi qui).

L'ex sacerdote di Città di Castello che qualche settimana fa aveva ottenuto da papa Francesco la dispensa dagli obblighi sacerdotali ha deciso di sposarsi con la donna di 39 anni di Città di Castello.

Dopo l'annuncio del vescovo di Città di Castello circa la volontà di don Davide di lasciare il sacerdozio si era subito parlato di una scelta dettata da questioni di cuore. Adesso la conferma dopo il rilascio sabato 28 maggio delle pubblicazioni di matrimonio nell'albo pretorio.

Non ci sono ancora dettagli circa la data della cerimonia, che potrà aver luogo entro 6 mesi dall'avvenuta pubblicazione. Fino alle pubblicazioni di matrimonio non erano state divulgate le motivazioni dietro le scelte dei due parroci e la Curia di Città di Castello non aveva confermato o smentito le voci.