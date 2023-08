Perugia, agevolazioni ed esenzioni per la bolletta sui rifiuti: al via le domande online

Pubblicato nel sito del Comune di Perugia l’avviso per la presentazione delle domande per le agevolazioni/esenzioni dal pagamento della Tari relativamente all’anno 2023.

Le domande possono essere presentate a partire dal 7 agosto e fino alle ore 23.59 di lunedì 2 ottobre 2023 esclusivamente per via telematica mediante l’inserimento dei dati richiesti nell’apposita procedura online tramite il sito internet del Comune di Perugia utilizzando il Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) o, in alternativa, della Carta di Identità Elettronica (CIE). Il riconoscimento digitale dovrà essere eseguito esclusivamente dal soggetto intestatario dell’utenza TARI ovvero da altro soggetto facente parte del nucleo familiare del soggetto intestatario dell’utenza TARI.

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE

a) esenzione totale per nuclei familiari con ISEE 2023 non superiore a 6mila euro;

b) contributo pari al 50% per nuclei familiari con ISEE 2023 compreso tra 6.001 e 7.500 euro;

c) contributo pari al 30% per nuclei familiari con ISEE 2023 compreso tra 7.501 e 9.000 euro.

d) riduzione della tariffa per nuclei familiari con un numero di figli superiore a tre e con ISEE 2023 inferiore a 20.000 euro.

e) esclusione della badante dal computo della tariffa nel caso di nuclei familiari composti da un soggetto ultrasessantacinquenne portatore di handicap o da due soggetti ultrasessantacinquenni di cui almeno uno non autosufficiente, con ISEE 2023 non superiore a 15.000 euro.

REQUISITI RICHIESTI PER LA DOMANDA

1. residenza anagrafica nel Comune di Perugia e nell’alloggio oggetto della tassa per cui si chiede l’agevolazione;

2. cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all’Unione Europea o di paesi che non aderiscono all’Unione Europea purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

3. possesso di attestazione ISEE 2023, in corso di validità.

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri: 075/5774449 – 5774026.