E45, Ponte San Giovanni: carreggiata completamente riaperta al traffico

Riaperte al traffico nel primo pomeriggio di giovedì 17 febbraio entrambe le corsie della carreggiata in direzione Cesena della E45 a Ponte San Giovanni. Anas ha concluso i lavori di risanamento della superstrada dopo l'incidente del tir intraversato il 14 febbraio.

Anas, con una nota, annuncia che "sono stati completati gli interventi di ripristino sulla E45 a Ponte San Giovanni (Perugia) dopo l’incidente che aveva coinvolto un mezzo pesante danneggiando la pavimentazione e le barriere laterali di sicurezza".

Nella mattinata del 14 febbraio un tir si è intraversato lungo la E45, all'altezza di Ponte San Giovanni, in direzione Foligno, bloccando compleatemente la carreggiata. Ci sono volute diverse ore per rimuoverlo. I lavori per sistemare la strada - compresi gli interventi per la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza danneggiate dal tir e il ripristino della pavimentazione danneggiata dalla fuoriuscita di gasolio nell'incidente - sono andati avanti per tre giorni.

L'incidente e la mattinata da incubo hanno riaperto il dibattito sul 'Nodo di Perugia'.