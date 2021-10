E45, lavori sui viadotti: superstrada chiusa temporaneamente al traffico a Umbertide

Lavori lungo la E45 e sui viadotti Roncalbello e Col di Pozzolungo a Umbertide.

Anas spiega in una nota che "per consentire lo svolgimento di alcune attività, volte al miglioramento sismico degli impalcati, sarà necessaria la chiusura al traffico della SS3bis “Tiberina” (E45) in direzione Perugia dal chilometro 102,600 al km 98,950, (tra gli svincoli di Umbertide Nord e Umbertide Gubbio) e in direzione Cesena dal chilometro 98,950 al chilometro 102,600, (tra gli svincoli di Umbertide Gubbio e Umbertide Nord)".

La temporanea modifica alla circolazione, spiega ancora Anas, "sarà attiva a partire dalle ore 21:00 di giovedì 7 ottobre fino alle ore 6:00 di venerdì 8 ottobre 2021. Il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale con indicazioni sul posto".