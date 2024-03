Disabile dopo una competizione sportiva ma il suo gruppo si prende cura di lui: premiati in Comune

E' rimasto disabile dopo un incidente avvenuto in una competizione sportiva, ma da quel momento non è rimasto mai solo. Infatti i suoi compagni del gruppo degli “Agguerriti”, continuano a stargli accanto e a dargli un sostegno concreto. Un comportamento di grande umanità che è stato segnalato dal consigliere Francesco Vignaroli al sindaco Andrea Romizi che ha voluto consegnare nella sala Rossa di Palazzo dei Priori Mario Adorisio e tutto il gruppo sportivo perugino che continua a sostenere lui e la sua famiglia. Una vicinanza umana e una continua disponibilità nelle necessità quotidiane da parte dei compagni “Agguerriti”, come si legge nella pergamena che ha suggellato l’apprezzamento dell’amministrazione in riferimento a questa vicenda, che “i servizi pubblici non potrebbero mai sostituire” e che dimostrano concretamente “quel senso di appartenenza reciproca che costituisce anche il fondamento della comunità civica”.

A esprimere personalmente la sua gratitudine è stato il sindaco Andrea Romizi, presente il consigliere Vignaroli che, dopo la consegna della pergamena, ha guidato il gruppo in una visita alla scoperta della sala Rossa, della sala Gialla e della sala del Consiglio comunale.