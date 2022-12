Perugia, operai al lavoro in piazza Italia: rimosso l'info point-biglietteria

Il punto informazioni turistiche e acquisto biglietti di piazza Italia non c’è più. La struttura, ormai quasi sempre chiusa e rovinata in più punti, è stata rimossa questa mattina dalla sua sede storica, affacciata su piazza Italia e a ridosso delle scalette di via Mario Grecchi verso via Bonazzi.

Gli operai, con un furgone con braccio meccanico, hanno sganciato la struttura da terra e poi l’hanno sollevata e posizionata sul pianale del mezzo e portata via. In poco meno di un’ora sono state completate anche le manovra per mettere in sicurezza l’area, chiudendo pozzetti e facendo sparire cavi elettrici.

L’info point versava ormai in condizioni molto precarie.