Todi e Covid, test antigenici per prof e alunni nel camper della Croce rossa

Un camper davanti alla farmacia comunale di Todi per l'effettuazione dei test antigenici a professori, personale scolastico e studenti delle scuole di Todi.

Con l'accordo tra Regione Umbria e farmacie pubbliche e private convenzionate del territorio regionale, dal 21 gennaio è possibile effettuare in farmacia, in modo volontario e gratuito, i test antigenici rapidi. In base all’accordo, il test può essere effettuato una volta al mese, su appuntamento, preferibilmente pomeridiano, e previa compilazione di un modulo di autocertificazione.

Il ragazzo o la famiglia interessata può già chiamare direttamente la farmacia, la quale si occuperà di fissare l’appuntamento. I test si potranno poi svolgere all’interno del camper mobile della Croce Rossa.

A Todi è possibile prenotare il test presso la farmacia comunale, e la postazione della Croce Rossa sarà allestita presso il parcheggio adiacente alla farmacia stessa, grazie a un accordo fra Comune di Todi, Afas e Croce Rossa Italiana.