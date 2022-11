INVIATO CITTADINO Corso di formazione sulla santità della vita di coppia

Corso di Formazione sulla santità della vita di coppia, sull’esempio dei santi Luigi e Zelia Martin, protettori di San Donato all’Elce.

Una scultura monumentale, opera dello scultore perugino. Massimo Arzilli, alla base del campanile ne testimonia l’esempio, proponendone la figura.

E non è un caso che tocchi a don Luca Bartoccini, già parroco di San Donato all’Elce, l’onore/onere di tenere il corso, offerto dal Centro Teologico Diocesano “Leone XIII”, attraverso il Centro di Formazione Pastorale. Come documentato dalla foto esclusiva in pagina, fu proprio don Luca (oggi canonico della cattedrale) a volere la realizzazione dell’opera, benedetta dal Cardinale Bassetti.

Si tratta di corsi di approfondimento teologico aperti a tutti.

Luigi (1823-1894) e Zelia (1831-1877) Martin sono noti soprattutto per essere padre e madre di santa Teresa di Gesù Bambino. Ma questo non deve far dimenticare lo stile evangelico con cui condussero la loro vita di sposi e di genitori.

I coniugi Martin, vissuti a fine ’800, incarnano un modello di famiglia di grande attualità le cui caratteristiche sono: amore coniugale e armonia di coppia.

Gli insegnamenti da trarre dal loro esempio sono riconducibili alla gioia di essere genitori, all’impegno educativo, svolto con tenerezza, ma anche con fermezza. Tenendo conto della straordinaria forza dell’esempio. Cercando, nel contempo, di armonizzare le esigenze del lavoro e quelle della famiglia, prendendosi cura dei poveri.

Il corso, narrando la storia di questa famiglia (stra)ordinaria, cercherà di presentare la possibilità della santità nel quotidiano. Specialmente per tutte le coppie che vogliono portare avanti la propria missione coniugale.

Il corso si terrà il giovedì, dal 10 novembre al 15 dicembre, (dalle ore 18:30 alle ore 19:45) presso la sede della Caritas diocesana: Villaggio della Carità “Sorella Provvidenza” (Via Montemalbe, 1), a pochi passi dalla chiesa di San Barnaba in Via Cortonese.

Info e iscrizioni: centroteologicopg@gmail.com